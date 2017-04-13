Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Недобросовестных сочинцев начали отключать от водоснабжения Сочиводоканал перешел от уговоров к действиям

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За отказ от подключения частных домов сочинцев к центральной канализации или от установки локальных очистных сооружений начали отключать от водоснабжения, сообщает пресс-служба "Сочиводоканала".

Всего в городе было обследовано около 13 тысяч объектов, по которым выдано порядка пяти тысяч предписаний и далеко не все они исполняются адресатами.

Первое отключение уже было произведено в Нижнешиловском сельском округе. Подачу воды злостному нарушителю восстановят лишь после заключения им договора на вывоз жидких бытовых отходов или установки им локальных очистных сооружений.

Нижнешиловский сельский округ один из самых проблемных районов в этом смысле - по нему составлено только за прошлый год около 200 протоколов о несоответствии требованиям, но решительные меры "Сочиводоканал" начал предпринимать только сейчас.