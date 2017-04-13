Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Гражданина Абхазии могут посадить на 10 лет за попытку провоза наркотиков в Сочи Мужчина пытался перевезти через российскую границу сильнодействующие наркотики

Автор фото: sputnik-abkhazia.ru

В марте этого года на российско-абхазской границе таможенникам удалось задержать гражданина Абхазии, у которого при себе имелось 1,77 граммов сильнодействующих наркотических веществ.

Мужчина пересекал границу на автомобиле. В ходе обычной процедуры досмотра у него нашли три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила догадки о происхождении этого вещества. В пакетиках содержался N-метилэфедрон общим весом 1,14 грамм и 0,63 грамма мефедрона. Такой объём, согласно российскому законодательству, является крупным размером.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.