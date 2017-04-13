Что ждет сочинцев на майские праздники Сочинцы впервые будут отмечать майские в горах

Автор фото: tripadvisor.com

Вчера было подписано официальное соглашение между администрацией Сочи и руководством курорта "Горки Город", в рамках которого согласовано проведение массовых и социально значимых мероприятий в черте горного кластера, об этом сообщает пресс-служба всесезонного курорта "Горки Город". В среднем на курорте в течение года проводится порядка 300 мероприятий, среди которых отмечена значительная часть международного и всероссийского масштаба.

- На территории нашего курорта проводится достаточно много деловых, политических, социальных, спортивных мероприятий. Только что, например, закончился Кубок Краснодарского края по горным лыжам. Для нас это естественная практика. Сегодняшнее соглашение мы подписываем, поскольку уверено смотрим в будущее и считаем себя важной частью города. У нас с администрацией общая цель — продвижение курорта Сочи в России и за рубежом, - подчеркнул генеральный директор курорта «Горки Город» Александр Саурин.

Ближайшие мероприятия намечены на майские праздники и будут открыты для всех гостей и жителей города-курорта. Запланированы полномасштабные мероприятия на День Победы с полевой кухней, концертами и военной техникой, а на 1 мая одним из мероприятий станет концерт сочинцев-участников шоу «Голос», - сообщили Сочи Экспресс в пресс-службе "Горки Город". Следите за новостями: более подробный анонс появится ближе к датам проведения.