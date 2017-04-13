В Сочи открылись 45 точек по продаже пасхальных куличей (ПОЛНЫЙ СПИСОК)
Пасха - это переходящий праздник, поэтому дата его ежегодно меняется. Напоминаем, что в этом году Воскресение Христово отмечают 16 апреля.
Со вчерашнего дня во всех районах курорта свои двери распахнули 45 временных торговых павильона, где жители и гости города смогут приобрести пасхи и куличи. Работать они будут до 16 апреля включительно с 10:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. Ниже представлен список с адресами павильонов.
Центральный район:
- ул. Московская на пересечении с ул. Роз (рядом с "Мегафон")
- ул. Московская, д.5 (около банка «Уралсиб»)
- ул. Северная/Конституции, у дома №16
- ул. Донская, на территории, прилегающей к ТЦ "Юбилейный"
- ул. Донская. 92 А (рядом с автобусной остановкой)
- ул. Гагарина, 59 (рядом с магазином колос)
- ул. Чебрикова, 11
- ул. Пасечная, 18
- ул. Труда, 1, 12
- ул. Макаренко, 11, 13, 43
- ул. Абрикосовая (рядом с к/т "Сочи")
Адлерский район:
- ул. Голубые Дали, 8 (на площади и у магазина)
- ул. Демократическая 38, 32/2, 42 (у входа на территорию рынка и у подземного пешеходного перехода)
- ул. Молокова (в районе магазина "Орбита")
- ул. Садовая, 5 (перед магазином "Дары природы")
Хостинский район:
- ул. Учительская, 7, 10
- ул. Дарвина, 46
- ул. Ворошиловская (напротив к/т "Аэлита")
- ул. 50 лет СССР, 10
- ул. Октября, 4
- переулок Привокзальный 8/2
- ул. Чекменёва (в районе Водолечебницы)
- новая Мацеста район ТПУ привокзальная площадь (ярмарка)
Лазаревский район:
- ул. Армавирская 28А, 54, 78, 88/2, 98
- Батумское шоссе 41А
- ул. Декабристов, 18
- ул. Победы (площадь перед кинотеатром "Восход")
- ул. Победы/ул. Павлова (район Дуба)
- ул. Победы (площадь перед ЦНК)
- ул. Павлова (ТЦ "Павловский")
- ул. Победы (район кафе "Встреча")