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В Сочи открылись 45 точек по продаже пасхальных куличей (ПОЛНЫЙ СПИСОК) Хорошая новость для тех, кто ленится или не успевает тщательно подготовиться к пасхе

Автор фото: Культура.рф

Пасха - это переходящий праздник, поэтому дата его ежегодно меняется. Напоминаем, что в этом году Воскресение Христово отмечают 16 апреля.

Со вчерашнего дня во всех районах курорта свои двери распахнули 45 временных торговых павильона, где жители и гости города смогут приобрести пасхи и куличи. Работать они будут до 16 апреля включительно с 10:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. Ниже представлен список с адресами павильонов.

Центральный район:

- ул. Московская на пересечении с ул. Роз (рядом с "Мегафон")

- ул. Московская, д.5 (около банка «Уралсиб»)

- ул. Северная/Конституции, у дома №16

- ул. Донская, на территории, прилегающей к ТЦ "Юбилейный"

- ул. Донская. 92 А (рядом с автобусной остановкой)

- ул. Гагарина, 59 (рядом с магазином колос)

- ул. Чебрикова, 11

- ул. Пасечная, 18

- ул. Труда, 1, 12

- ул. Макаренко, 11, 13, 43

- ул. Абрикосовая (рядом с к/т "Сочи")

Адлерский район:

- ул. Голубые Дали, 8 (на площади и у магазина)

- ул. Демократическая 38, 32/2, 42 (у входа на территорию рынка и у подземного пешеходного перехода)

- ул. Молокова (в районе магазина "Орбита")

- ул. Садовая, 5 (перед магазином "Дары природы")

Хостинский район:

- ул. Учительская, 7, 10

- ул. Дарвина, 46

- ул. Ворошиловская (напротив к/т "Аэлита")

- ул. 50 лет СССР, 10

- ул. Октября, 4

- переулок Привокзальный 8/2

- ул. Чекменёва (в районе Водолечебницы)

- новая Мацеста район ТПУ привокзальная площадь (ярмарка)

Лазаревский район:

- ул. Армавирская 28А, 54, 78, 88/2, 98

- Батумское шоссе 41А

- ул. Декабристов, 18

- ул. Победы (площадь перед кинотеатром "Восход")

- ул. Победы/ул. Павлова (район Дуба)

- ул. Победы (площадь перед ЦНК)

- ул. Павлова (ТЦ "Павловский")

- ул. Победы (район кафе "Встреча")