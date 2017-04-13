Сочинским рафтерам пришлось "сплавляться" по асфальту Ввиду недавнего запрета рафтеры организовали оригинальный флешмоб

Автор фото: Вести Кубань

Как стало известно на прошлой неделе, Адлерским краевым судом было сформировано предписание, согласно которому эксплуатация маломерных судов, в том числе рафтов, в рекреационных целях по разрешенному маршруту с целью извлечения прибыли требует заключения договора водопользования. Это означает, что все туры и мероприятия, в программу которых входил рафтинг, придется отменить или реорганизовать до тех пор, пока не будет заключен соответствующий договор. Такой договор, в свою очередь, требует победы организации в аукционе, сообщает портал Россия Кубань со ссылкой на Росприроднадзор. Индивидуальные предприниматели с таким положением дел не согласны и планируют обжаловать решение краевого суда.

Андрей Баталов, индивидуальный предприниматель, вот уже 15 лет занимается организацией экстремального отдыха гостей Сочи. При этом его организация имеет разрешение на предоставление туристических услуг, договор с госинспекцией по маломерным судам и паспорт маршрута от Национального парка. Теперь для ведения соответствующей деятельности этого набора документов уже недостаточно.

— Мы связывались с Федерацией гребного спорта России по этому вопросу, с фирмами, которые осуществляют коммерческую деятельность в Адыгее, Карелии, Алтае. И с кем мы не пытались общаться, все в шоке: как так? Нигде это не применяется, — рассказал Андрей Баталов корреспонденту Россия Кубань.

В ходе рейдовых мероприятий совместно с прокуратурой Адлерского района сочинской прокуратурой были выявлены хозяйствующие субъекты — индивидуальные предприниматели, оказывающие предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой людей и рекреационной деятельности на водных объектах без разрешительной документации, а именно — договора о предоставлении водного объекта в пользование, — говорит Игорь Ганьков, государственный инспектор управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

До тех пор, пока стороны не найдут компромисса в вопросе, может пройти достаточно времени, что в условиях сжатых сроков при подготовке к туристическому сезону может оставить туристов без любимого развлечения.