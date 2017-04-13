Она переросла в нападение с ножом на полицейского

На границе с Абхазией ожидается транспортный коллапс Возможен серьезный приток отдыхающих на границе в связи с Пасхой

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Пограничное управление ФСБ предупреждает сочинцев о возможном увеличении транспортного потока на 20% в связи с Пасхой. На данный момент международный пропускной пункт обслуживает около 17 тысяч граждан и свыше 4 тысяч транспортных средств ежесуточно.

В связи с пасхальной неделей ПУ ФСБ озабочено обеспечением бесперебойного обслуживания граждан. Пресс-служба ПУ ФСБ России просит во избежание образования очередей подготовиться заранее к пересечению границы и, прежде всего, проверить срок действия паспорта. Таким образом, для беспрепятственного пересечения государственной границы гражданин должен предъявить на паспортный контроль оригинал действительного документа, который не содержит технических ошибок и механических повреждений, а также быть уверен, что не числится среди должников, сообщается в пресс-релизе.

Редакция Сочи Экспресс напоминает, что на российско-абхазской границе наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается в утренние часы с 8-00 до 11-00, и в вечерние часы с 16-00 до 19-00 и просит учитывать это при планировании зарубежной поездки.