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Программа развлечений на дни Формулы 1 в Сочи (ПОДРОБНЫЙ ГИД) Сочи Автодром опубликовал подробный гид по мероприятиям в дни проведения Формулы 1

Автор фото: auto.mail.ru

С 27 по 30 апреля в Сочи будет проходить событие всероссийского масштаба: FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017. Специально для этого мероприятия администрацией утвержден новый, усиленный режим движения общественного транспорта, будет увеличена частота движения пригородных поездов и запущены дополнительные маршруты по Имеретинской низменности, где и будет проводиться мероприятие, сообщает пресс-служба Сочи Автодрома.

Развлекательная программа в Олимпийском парке:

F1® Village (27-30 апреля) – территория рядом с Главной трибуной Сочи Автодрома превратится в большую «гоночную ярмарку», где будет представлена сувенирная продукция команд Formula 1® и Сочи Автодрома.

Craft Village (27-30 апреля) – деревня ремесленников в русском народном стиле, где пройдут мастер-классы по росписи игрушек, а желающие могут принять участие в традиционных русских играх. Кроме того, каждый сможет внести свой вклад в роспись огромной картины болида под руководством художника-профессионала.

Рядом с ремесленной деревней состоится шоу стантрайдеров. Помимо этого, на малой сцене в непосредственной близости к Craft Village каждый день будут выступать детские коллективы города.

Парк спортивных развлечений (27-30 апреля) – взрослые и дети получать возможность попробовать свои силы в мини-теннисе, бадминтоне и других соревнованиях.

Фан-зона (27-30 апреля) – здесь пройдут показательные выступления чирлидеров, викторины, а любой фанат может воспользоваться аквагримом и нанести символику любимой команды.

Extreme Park (28-30 апреля) – в парке экстремальных развлечений зрители увидят трюки велосипедистов.

Картинг (27-30 апреля) – все любители картинга смогут проверить свое мастерство пилотирования на картинговой гоночной трассе.

Дворец зимних видов спорта «Айсберг», тренировочный центр (27-30 апреля) предложит возможность посетить массовые катания на коньках, а также мастер-классы по фигурному катанию.

Детская зона (27-30 апреля) – здесь для юных болельщиков пройдут выступления уличных актеров, танцевальные мастер-классы, а также будет работать игровая площадка.

Зона детских соревнований (27-30 апреля) – для детей в этой зоне будут проводиться соревнования на беговелах и самокатах.

Также для посетителей FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 будут открыты двери автоспортивного музея в здании Главной трибуны и Сочи Автомузея с уникальной коллекцией ретро-каров в Олимпийском парке.

Кроме того к мероприятию приурочены выступления звезд шоубизнеса. Так в дни Формулы 1 для гостей выступят артисты Comedy Club и российская поп-группа Градусы.