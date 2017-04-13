Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Директора сочинского предприятия осудят за многомиллионную задолженность Налоговая задолженность привела директора ООО «Русский бетон-опт» на скамью подсудимых

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По сообщению СУ СК РФ по Краснодарскому краю, завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Русский бетон-опт». Он обвиняется в уклоняется от уплаты налогов в особо крупном размере по статье 199 УК РФ, часть 2, пункт "б".

По версии следствия, мужчина в период с октября 2010 года по декабрь 2012 года предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными данными, таким образом уклонившись от уплаты налогов превысивших цифру в 27,8 миллионов рублей.