С каждым годом людей в Сочи отдыхает все больше Аэропорт Сочи обслужил на 16% больше пассажиров, чем в аналогичный прошлогодний период

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По сообщению Сочи Информбюро, по итогам первого квартала 2017 года Международный аэропорт Сочи обслужил более 1 047 000 человек. Перевозки по внутренним направлениям были востребованы у более чем 1 020 000 пассажиров (прирост 17% к прошлому году), а по международным – у более чем 27 000 пассажиров (+7%).

Базэл Аэро - авиаперевозчик, которой принадлежат аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика, сообщила, что суммарно за первый квартал 2017 года было обслужено 1 823 331 человек, что на 14% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Что касается внутренних направлений, то цифра составила 1 717 545 пассажиров (+14%), а на международных направлениях — 105 786 пассажиров. Тут прирост составил 26%.