Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Водосток как путь к мимолетному богатству Сочинец обворовал квартиру на 200 тысяч, забравшись по водостоку и был задержан

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Неоднократно судимый 41-летний житель Сочи задержан накануне за рецидив. После задержания он сознался в двух квартирных кражах в Хостинском районе. В одну из квартир мужчина залез на второй этаж по водостоку, отжав створки окна он проник внутрь, где похитил ювелирных украшений общей суммой на 200 тысяч рублей. Часть украшений преступник успел сбыть, а найден был по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 2 (кража). Статья предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы, сообщает портал Россия 1 Сочи со ссылкой на пресс-службу УВД города.