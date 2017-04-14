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Названа дата конца горнолыжного сезона в Сочи Сезон претендует стать самым снежным за последние 10 лет

Автор фото: gorkygorod.ru

Благодаря довольно благоприятным условиям в этом году, горнолыжный сезон бьет все рекорды продолжительности, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент толщина снежного покрова на трассах курорта "Горки Город" доходит в некоторых местах до 4 метров, что позволяет комфортно кататься до отметки в 960 метров над уровнем моря.

На курорте "Горки Город" отдыхающие смогут кататься до 20 мая, на "Розе Хутор" сезон закончится 23 апреля, в то время как на ГТЦ Газпром он уже завершился.