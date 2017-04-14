Стала известна полная программа мероприятий в Сочи на 1 мая
Традиционно 1 мая, в праздник Весны и Труда, пройдет демонстрационное шествие по улицам Театральная, Курортному проспекту, Поярко, Несебрская, Приморская и закончится действо на площади Южного мола Сочинского морского торгового порта.
Также будет организована онлайн-трансляция на большой экран у Южного мола, где уже в 11:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов разных возрастов.
Народные гуляния запланированы во всех районах города-курорта. Ознакомиться с программой мероприятий можно ниже.
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Наименование мероприятия
|
Городские мероприятия
|
09.00 - 09.45
|
Площадь Зимнего театра
|
Песенный марафон
|
10.00
|
от Зимнего театра по Курортному проспекту до площади Южного мола Сочинского морского порта
|
Праздничное шествие участников парада
|
11.00
|
Площадь Южного мола Сочинского морского порта
|
Концертная программа, посвященная Празднику Весны и Труда
|
12.00
|
ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана
|
«Весенний праздник Первомай»
Концертно-развлекательная программа
с участием ДМШ № 1 им. Шмелёва
|
15.00
|
ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана
|
«Хорошее настроение»
Концерт вокально-инструментального ансамбля
|
16.00
|
ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана
|
Спортивно-танцевальная
«Зумба-вечеринка»
|
Лазаревский район
|
10.00
|
СДК с. Альтмец
|
«Здравствуй, Первомай!» - народные гуляния
|
10.00
|
СДК с. С. Поле
|
«Вместе мы сила» - спортивный праздник
|
10.00
|
а. Б. Кичмай
(у реки Шахе)
|
«Весна. Славим Первомай» - народные гуляния у реки Шахе
|
12.00
|
ГДК пос. Головинка
|
«Весенняя капель» - концертно - развлекательная программа
|
12.00
|
СДК с. Детляжка
|
«Весенние развлекалки» - игровая программа
|
12.00
|
СДК а. Тхагапш
|
«Первомай» - первенство по волейболу для подростков
|
13.00
|
СДК пос. Вардане
|
«Цветущий, поющий май!» - праздничный концерт
|
16.00
|
СДК а. Калеж
|
«Радуга игры» - игровая программа для детей
|
17.00
|
ГДК пос. Дагомыс
|
«Первомай шагает по планете» - праздничный концерт
|
18.00
|
СДК а. Наджиго
|
«Нам с весною по пути» - развлекательная программа для молодежи
|
Хостинский район
|
12.00
|
ДК «Кудепста»,
площадка Детская игровая
|
«Взлетают в небо песни и шары» - программа
|
14.00
|
РДК «Аэлита»
|
«Звонкие ноты мая» - концертная программа детских коллективов
|
14.00
|
ДТ «Детство»
|
«Майские потешки» - игровая программа
|
14.00
|
ДК с. Измайловка
|
«Мир! Спорт! Май!» - спортивный праздник
|
16.00
|
ДК с. Верхний Юрт
|
«Майские старты» - спортивно-игровая программа
|
16.00
|
ДТиД «Луч»
|
«Кавказская пленница» - бесплатный кино-показ
|
16.00
|
клуб с. Краевско-Армянское
|
«Солнечный май» - праздник
|
17.00
|
клуб с. Барановка
|
«Хорошее настроение» -танцевально-развлекательная программа для молодёжи
|
17.00
|
РДК «Аэлита»
|
Киноклуб «Аэлита», музыкальная комедия «Черёмушки»
|
18:00
|
ДК с. Раздольное
|
Праздничная концертная программа «Любимый первомай»