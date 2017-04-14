Стала известна полная программа мероприятий в Сочи на 1 мая

Первомайское шествие, концерты в Ривьере и песенный марафон
Стала известна полная программа мероприятий в Сочи на 1 мая
Автор фото: krivonosov.ru

Традиционно 1 мая, в праздник Весны и Труда, пройдет демонстрационное шествие по улицам Театральная, Курортному проспекту, Поярко, Несебрская, Приморская и закончится действо на  площади Южного мола Сочинского морского торгового порта.

Также будет организована онлайн-трансляция на большой экран у Южного мола, где уже в 11:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов разных возрастов.

Народные гуляния запланированы во всех районах города-курорта. Ознакомиться с программой мероприятий можно ниже. 

 

Время проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

Городские мероприятия

09.00 -  09.45

Площадь Зимнего театра

Песенный марафон

10.00

от Зимнего театра по Курортному проспекту до площади Южного мола Сочинского морского порта

Праздничное шествие участников парада

11.00

Площадь Южного мола Сочинского морского порта

Концертная программа, посвященная Празднику Весны и Труда

12.00

 

ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана

«Весенний праздник Первомай»

Концертно-развлекательная программа

с участием ДМШ № 1 им. Шмелёва

15.00

 

ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана

«Хорошее настроение»

Концерт вокально-инструментального  ансамбля

 

16.00

 

ПКиО «Ривьера - Сочи», у Фонтана

 Спортивно-танцевальная

«Зумба-вечеринка»

Лазаревский район

10.00

СДК с. Альтмец

«Здравствуй, Первомай!» - народные гуляния

10.00

СДК с. С. Поле

«Вместе мы сила» - спортивный праздник

10.00

а. Б. Кичмай

(у реки Шахе)

«Весна. Славим Первомай» - народные гуляния у реки Шахе

12.00

ГДК пос. Головинка

«Весенняя капель» - концертно - развлекательная программа

12.00

СДК с. Детляжка

«Весенние развлекалки» - игровая программа

12.00

СДК а. Тхагапш

«Первомай» - первенство по волейболу для подростков

13.00

СДК пос. Вардане

«Цветущий, поющий май!» - праздничный концерт

16.00

СДК а. Калеж

«Радуга игры» - игровая программа для детей

17.00

ГДК пос. Дагомыс

«Первомай шагает по планете» - праздничный концерт

18.00

СДК а. Наджиго

«Нам с весною по пути» - развлекательная программа для молодежи

Хостинский район

12.00

ДК «Кудепста»,

площадка Детская игровая

«Взлетают в небо песни и шары» - программа

14.00

РДК «Аэлита»

 «Звонкие ноты мая» - концертная программа  детских коллективов

14.00

ДТ «Детство»

 «Майские потешки» - игровая программа

14.00

ДК с. Измайловка

 «Мир! Спорт! Май!» - спортивный праздник

16.00

ДК с. Верхний Юрт

«Майские старты» - спортивно-игровая программа

16.00

ДТиД «Луч»

«Кавказская пленница» - бесплатный кино-показ

16.00

клуб с. Краевско-Армянское

«Солнечный май» - праздник

17.00

клуб с. Барановка

«Хорошее настроение» -танцевально-развлекательная программа для молодёжи

17.00

РДК «Аэлита»

Киноклуб «Аэлита»,  музыкальная комедия «Черёмушки»

18:00

ДК с. Раздольное

Праздничная концертная программа  «Любимый первомай»
Теги: майские праздники в Сочи 2017 мероприятия