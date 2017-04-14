Сочи занял 2 место в рейтинге падения цен на авиабилеты

Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников

Стала известна полная программа мероприятий в Сочи на 1 мая Первомайское шествие, концерты в Ривьере и песенный марафон

Автор фото: krivonosov.ru

Традиционно 1 мая, в праздник Весны и Труда, пройдет демонстрационное шествие по улицам Театральная, Курортному проспекту, Поярко, Несебрская, Приморская и закончится действо на площади Южного мола Сочинского морского торгового порта.

Также будет организована онлайн-трансляция на большой экран у Южного мола, где уже в 11:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов разных возрастов.

Народные гуляния запланированы во всех районах города-курорта. Ознакомиться с программой мероприятий можно ниже.