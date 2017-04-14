Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Загрязнение сочинской реки Псахе на контроле у губернатора Кубани Вениамин Кондратьев поручил разобраться в произошедшем сливе стоков в реку

Автор фото: Новости Сочи сегодня

Поручение разобраться в ситуации вокруг загрязнения реки Псахе получил заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Краевым министерством ТЭК и ЖКХ уже создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.

Напомним, что вчера, 12 апреля, местные жители пожаловались на сильный запах сточных вод, который исходил от реки. Река Псахе и раньше, бывало, издавала неприятные запахи, но таких сильных еще не было, жалуются жильцы района. Также было замечено, что вода в месте впадения реки в Черное море сильно потемнела.

– Это уже какой-то беспредел! Ситуация в сфере ЖКХ и до этого у нас была не самой лучшей. Но последние события показали, что она попросту неуправляема. Впереди курортный сезон, необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание, вплоть до увольнения, – акцентировал Вениамин Кондратьев.