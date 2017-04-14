Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Еще одна труба плывет по направлению к Сочи Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Автор фото: соцсети VK

Как сообщает портал Вести Сочи со ссылкой на очевидцев в одной из групп VK, удалось разглядеть еще одну трубу, которая медленно перемещается в сторону Сочи.

Напоминаем, что инцидент с первой трубой случился еще в декабре 2016 года, а до конца вопрос с ней так и не урегулирован - часть конструкции водоснабжения лежит сейчас на одном из сочинских пляжей, а труба на замену только "заказана". Между тем финансирование на решение проблемы было выделено администрацией "Сочиводоканалу" еще в начале года.