Еще одна труба плывет по направлению к Сочи
Как сообщает портал Вести Сочи со ссылкой на очевидцев в одной из групп VK, удалось разглядеть еще одну трубу, которая медленно перемещается в сторону Сочи.
Напоминаем, что инцидент с первой трубой случился еще в декабре 2016 года, а до конца вопрос с ней так и не урегулирован - часть конструкции водоснабжения лежит сейчас на одном из сочинских пляжей, а труба на замену только "заказана". Между тем финансирование на решение проблемы было выделено администрацией "Сочиводоканалу" еще в начале года.