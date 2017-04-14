5 мест в Сочи, которые стоит посетить в эту пятницу Как провести лучшую в неделе пятницу по версии Сочи Экспресс

Автор фото: sobaka.ru

Что: "И на земле, как на небе". Концерт органной музыки Исполнитель Елена Домашева-дэ-Каролис (орган, Россия – Италия) и лектор – музыковед Ирина Клюжина приглашают сочинцев и гостей курорта на концертную программу из сочинений – Иоганна Баха, Луи Клерамбо, Алессандро Марчелло, Антонио Вивальди. Где: Зал органной и камерной музыки, Курортный проспект, 32 Когда: 19:00 Почем: 250-500 рублей

Что: "Праздники разума, или время Белого Кота 2". Персональная выставка сочинского художника Натальи Тихомировой В экспозиции будут представлены живописные произведения, созданные за последние пять лет. В творчестве Натальи Тихомировой соединены традиции реалистической живописи, сюрреализма и символизма. Где: Сочинский художественный музей, Курортный проспект, 51 Когда: 15.00 Почем: 100-200 рублей, фотосъемка - 50 рублей

Что: "Война и Мир. Начало романа. Theatre HD: Золотая Маска". Кинопоказ театральной постановки Рассказанная театром часть романа невелика – неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна Lize и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом. Где: Кинотеатр "Люксор IMAX", Новая заря, 7, ТРЦ Море Молл Когда: 19:00 Почем: 450 рублей

Что: "Эпоха танцев". Кинопоказ первой истории советской техно-революции "Рейв был последним молодежным движением, у которого были своя собственная мода, свой сленг, свои танцевальные движения, ритуалы. А техно, в свою очередь, было последним рубежом, когда музыка ещё изо всех сил двигалась вперед, - финальным взрывом футуризма в популярной культуре", - Саймон Рейнольдс, музыкальный критик, писатель. Где: ЦУМИ, Горького, д. 53, 4 этаж Когда: 20:00 Почем: 300 рублей

Что: кофейное мероприятие Russian Coffee Cup - отборочный этап чемпионата бариста Все гости мероприятия смогут: - попробовать кофе со всего мира; - посетить семинары на различные темы; - увидеть выступления разных кофеен всего Юга России (от Сочи до Ставрополя)! Где: Черноморская ул. 4, отель Sea Galaxy, 18 этаж Когда: с 11:00 до 17:00 Почем: бесплатно