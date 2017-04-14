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Сочинский карнавал станет поводом снять шляпы Буквально. Необычные и головные уборы станут визитной карточкой мероприятия

Автор фото: Сочи Информбюро

Как сообщает Сочи Информбюро, главным символом карнавального шествия станет шляпа. Сочинский карнавал вот уже третий год подряд будет открывать туристический сезон и станет ярким и знаковым действом для всего города, считают организаторы.

Уже сейчас кипит работа над головными уборами, организаторы обещают оригинальные и тематические образы.

Шествие стартует в 18:30 27 мая от Зимнего театра. Его участники, облаченные в карнавальные костюмы, пройдут по Курортному проспекту до площади Южного мола морского порта, где будет организована большая фотозона.

Возле гостиницы «Москва» будет установлена главная трибуна для просмотра шествия, а по ходу его следования возведут еще пять дополнительных зон с освещением и звуковым оборудованием. Артисты будут останавливаться напротив площадок и демонстрировать свои номера.

Две колонны шествия будут состоять из жителей и гостей города. Возглавит же его мэр курорта Анатолий Пахомов. На него же возложена обязанность вручить специальные призы за лучший карнавальный костюм и самую фееричную карнавальную платформу.

В рамках карнавала состоится IX Всероссийский фестиваль аниматоров участники которого пройдут в шествии открытия сезона. Аниматоры прибудут в Сочи из Краснодарского края, Челябинска, Ангарска, Чебоксар, Мурманска, Ростова-на-Дону, Московской области, Ставрополя.

«Мы продвигаем бренд Сочи, но при этом делаем карнавал для людей – наших горожан, для Краснодарского края, для всех жителей России. Главный посыл нашего праздника лета отражен в названии – «Твой карнавал! Твой восторг! Твой Сочи!», — цитирует пресс-служба администрации заместителя главы города Ирину Романец.

В мэрии было принято решение, начиная с 2017 года, проводить карнавальное шествие в последнюю субботу мая.