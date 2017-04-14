Сочинский карнавал станет поводом снять шляпы
Как сообщает Сочи Информбюро, главным символом карнавального шествия станет шляпа. Сочинский карнавал вот уже третий год подряд будет открывать туристический сезон и станет ярким и знаковым действом для всего города, считают организаторы.
Уже сейчас кипит работа над головными уборами, организаторы обещают оригинальные и тематические образы.
Шествие стартует в 18:30 27 мая от Зимнего театра. Его участники, облаченные в карнавальные костюмы, пройдут по Курортному проспекту до площади Южного мола морского порта, где будет организована большая фотозона.
Возле гостиницы «Москва» будет установлена главная трибуна для просмотра шествия, а по ходу его следования возведут еще пять дополнительных зон с освещением и звуковым оборудованием. Артисты будут останавливаться напротив площадок и демонстрировать свои номера.
Две колонны шествия будут состоять из жителей и гостей города. Возглавит же его мэр курорта Анатолий Пахомов. На него же возложена обязанность вручить специальные призы за лучший карнавальный костюм и самую фееричную карнавальную платформу.
В рамках карнавала состоится IX Всероссийский фестиваль аниматоров участники которого пройдут в шествии открытия сезона. Аниматоры прибудут в Сочи из Краснодарского края, Челябинска, Ангарска, Чебоксар, Мурманска, Ростова-на-Дону, Московской области, Ставрополя.
«Мы продвигаем бренд Сочи, но при этом делаем карнавал для людей – наших горожан, для Краснодарского края, для всех жителей России. Главный посыл нашего праздника лета отражен в названии – «Твой карнавал! Твой восторг! Твой Сочи!», — цитирует пресс-служба администрации заместителя главы города Ирину Романец.
В мэрии было принято решение, начиная с 2017 года, проводить карнавальное шествие в последнюю субботу мая.