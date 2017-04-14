Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Пожар на улице Красная в Сочи (ВИДЕО) В этот раз обошлось без жертв

Автор фото: FinHow.ru

Вчера в центре города загорелось два дома. Пострадавших нет.

13 апреля в 20:31 поступила заявка на пульт диспетчера МЧС о возгорании частного дома на двух хозяев по адресу переулок Ряжский. В 20:33 на место выехало 5 единиц техники, в тушении пожара было задействовано 14 пожарных. По сообщению пресслужбы МЧС по Краснодарскому краю, огонь быстро перекинулся на соседнее здание, а общая площадь возгорания составила 150 кв.м. Локализовать пожар удалось в 21:40, полностью ликвидировать в 23:31. Пятеро человек эвакуировано из дома, троих спасли сотрудники МЧС в ходе операции пожаротушения.