Сочи занял 2 место в рейтинге падения цен на авиабилеты

Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников

Сразу несколько улиц Сочи останутся без света сегодня Отключения электроэнергии в Сочи продолжаются

Автор фото: Modelist-konstruktor.com

В связи с плановыми ремонтными работами сегодня, 14 апреля, без электричества останутся следующие абоненты:

с 08:00 до 17:00 - в поселке Лоо ул.Таллинская, ул.Декабристов, рынок, храм, ул.Весенняя, ул.Клубная, переулок Таллинский, ул.Енисейская, Атарбеково; п.Шаумяновка (частично), п. Волковка (частично), п.Красный Луч, п.Нижнее Уч-Дере, в п.Дагомыс – Батумское шоссе, ул.Российская, в поселке Лоо ул.Дачная, переулок Дачный, ул.Лорийская; в поселке Горный Воздух ул.Таганрогская, ул.Декабристов, ул.Бризовая,ул.Мартовская; в поселке Верхне-Русское Лоо Третья Рота, дачи ДРСУ, ул.Волковских Партизан, п.Серебряный Родник, п.Красных Ветеранов, с/т «Ромашка»,ул.Русская, переулок Октябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская,ул.Лучевая, ул.Мира, ул.8 Марта, ул.Чкалова, ул.Новопокровская; в поселке Солохаул новая усадьба, вертолетная площадка, ул.Кошмана, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, ул.Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство, школа; в поселке Верхняя Хобза ул.Разданская, ул.Кировоканская, ул.Рязанская, ул.Белгородская, ул.Рябиновая, переулок Рязанский, в поселке Верхне-Армянское Лоо ул.Кировоканская

с 09:00 до 13:00 - в поселке Шаумяновка ул.Чавчавадзе, ул.Туманяна, ул.Дунаевского

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.