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На Пасху и на Радоницу в Сочи изменится работа автобусов и маршрутных такси Добираться до кладбищ станет проще

Автор фото: https://tonkosti.ru

В этом году на Пасху (16 апреля) и на Радоницу (25 апреля) доехать до сочинских кладбищ смогут все жители курорта. Для этого городские власти решили обеспечить транспортное обслуживание жителей по следующим направлениям:

Центральный район:

ул. Дагомысская, кладбище:

- маршрут № 2 «ул. Дагомысская (ост. 4 - я больница) - ул. Дорога на Большой Ахун, 26» - 4 автобуса средней вместимости;

- маршрут № 6 «сан. Салют – ж/д вокзал Сочи – ул. Дагомысская, (4-я гор. больница)» - 13 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 8-15 минут;

- маршрут № 15 «морвокзал Сочи - ул. Альпийская (Видовая башня)» - 1 автобус средней вместимости;

- маршрут № 22 «ул. Бытха - ост. к/т Аэлита - ул. Альпийская (ост. Кооперативные гаражи)» - 7 автобусов средней вместимости, интервал движения между рейсами 10-12 минут;

- маршрут № 24 «морвокзал Сочи – мемориал - ул. Альпийская (ост. Докучаева)» - 2 автобуса средней вместимости;

- маршрут № 30 «ул. Дагомысская (ост. 4-я гор. больница) - ост. Школа-интернат №2 - ул. Волжская (сан. Ставрополье) – ул. Полтавская» - 22 автобуса малой вместимости, интервал движения между рейсами 4-8 минут;

- маршрут № 45 «ул. Дагомысская (ост. 4 - я гор. больница) - ул. Туапсинская -ул. Буковая» – 10 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 7-14 минут;

- маршрут 46 «ул. Гранатная, д/с №110 - ул. Туапсинская - ул. Дагомысская (ост. 4 - я гор. больница)» - 10 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 7-14 минут.

Село Барановка, городское кладбище:

- маршрут № 104 «ул. Клубничная - село Барановка, ул. Высокогорная» - 15 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 9-16 минут;

Хостинский и Адлерский районы:

Село Раздольное, кладбище:

- маршрут № 37 «мкр. Раздольное - ул. Тепличная (ост. Питомник) - ост. Новая Заря - пер. Теневой» - 17 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 12-16 минут;

- маршрут № 38 «ул. Макаренко (ост. Лесная) - ул. Донская – ул. Виноградная – ул. 20-й Горнострелковой дивизии» - 24 автобуса малой вместимости, интервал движения между рейсами 5-10 минут.

Хоста, ул. Леси Украинки:

- маршрут № 118 «Село Орел - Изумруд (ост. Лазурная долина) – Кудепста - с/х Приморский» - 8 автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 15-30 минут.

- Адлерское кладбище

- маршрут № 59 «ж/д Адлер - Золотой гребешок» - 2 автобуса средней вместимости.

с. Молдовка, ул. Тимашевская

- №138 «ж/д вокзал Адлер - ул. Ленина - село Молдовка, ул. Тимашевская» - 1 автобус малой вместимости.

Лазаревский район:

Дагомыс, ул. Семашко (федеральная трасса),

пос. Лоо, ул. Декабристов:

- маршрут № 143 «мкр. Дагомыс - село Верхнее Уч-Дере» - 1 автобус средней вместимости;

- маршрут № 155 «ж/д вокзал Сочи - село Нижнее Уч-Дере - мкр. Лоо - село Зубова Щель - ж/д Лазаревское» - 15 единиц автобусов большой вместимости, интервал движения между рейсами 20-40 минут ;

- маршрут №155к «ул. Навагинская (ост. ж/д вокзал Сочи) - село Нижнее Учдере - мкр. Лоо» -10 единиц автобусов малой вместимости, интервал движения между рейсами 15-25 минут.

Дополнительно:

- «п. Лазаревское, пересечение ул. Павлова и ул. Изумрудная,– верхнее кладбище, п. Лазаревское» - 2 автобуса средней вместимости с 8.00 до 18.00, отправление автобуса по наполняемости.