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Принят закон об электронных больничных Госдума приняла законопроект сегодня в третьем чтении

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С 1 июля 2017 года можно будет оформлять больничные еще и в электронном виде, сообщает Интерфакс. Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ.

Порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций в целях формирования листка нетрудоспособности в виде электронного документа еще предстоит утвердить правительству РФ.