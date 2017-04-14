Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Уголовная ответственность введена за дебош в транспорте Теперь возмутителей спокойствия на рейсе могут посадить

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Вопрос уже давно требовал разрешения: административный штраф за мелкое хулиганство никак не удерживал дебоширов от асоциального поведения. В отдельных случаях авиакомпаниям удавалось взыскать с правонарушителей штраф в несколько сотен тысяч рублей, а в отдельных случаях до 1,2 миллиона рублей.

Согласно поправкам к статье 151 УК РФ, уголовная ответственность за асоциальное поведение на поездах и самолетах, угрожающее пассажирам, а также безопасной эксплуатации транспорта предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Российская газета.

Редакция Сочи Экспресс призывает гостей города и местных жителей с уважением относиться к персоналу железнодорожных и авиакомпаний во избежание нежелательных последствий.