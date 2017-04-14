В Сочи обсудят строительство своего мусороперерабатывающего завода Программу намерены обсудить руководители министерств и ведомств

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По информации портала Кубань 24, Сочи вошел в число территорий, где за счет "зеленого тарифа" на бюджетные средства будут построены современные мусороперерабатывающие предприятия. В рамках проекта "Чистая страна" предусмотрено всего шесть таких заводов: четыре в Московской области и по одному на республику Татарстан и Сочи. Уже в июне будет проведен тендер на строительство предприятий.

Напомним, "Чистая страна" - это новая программа по переработке и утилизации отходов по всей России, которую планируют полноценно запустить уже в 2019 году.

«В проекте прописано более 20 объектов, на которых в течение нескольких лет будет проводиться расчистка территорий. "Чистая страна" также предполагает переход на новую систему переработки отходов в 25 пилотных регионах нашей страны. Ее запустят в рамках законопроекта, который по всей России мы внедрим в 2019 году», — рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью телеканалу RT.