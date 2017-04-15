Двое сочинцев украли с витрины продукты и вино, чтобы "обмыть" покупку машины Оба молодых человека задержаны

Автор фото: RuFox

В отдел полиции обратились работники одного сочинского супермаркета с просьбой разыскать грабителей. Двое парней на глазах у персонала "вынесли" из магазина продукты питания и бутылки со спиртным. Задержать их своими силами не удалось, поэтому продавцы и обратились за помощью к сотрудникам.

Полицейские приехали на место грабежа. Они просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск. Вскоре злоумышленников удалось задержать. Ими оказались 25-летние сочинцы. При себе у них имелись 2 бутылки вина, колбаса и банка кофе. Свою вину задержанные отрицать не стали. Позже молодые люди сознались, что, украли продукты и вино для того, чтобы отметить недавнюю покупку машины.

На молодых людей уже завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабёж", сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь ближайшие 4 года они могут провести за решёткой.

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