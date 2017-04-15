Она переросла в нападение с ножом на полицейского

В Сочи осушен котлован, ставший причиной загрязнения реки Псахе Работы по предотвращению дальнейшего распространения нечистот проведены в Сочи

Автор фото: пресс-служба Сочиводоканала

Тот самый злополучный котлован, отходы в котором послужили виной локальной экологической катастрофы, наконец, обезврежен путем полного осушения, сообщает портал Вести Сочи. Эксперты Сочиводоканала уже взяли пробы с места происшествия и дожидаются результатов экспертизы, которые станут известны через две недели. Также, в ближайшее время станет известно, оштрафуют ли владельца частной территории, на которой вырыт котлован, или же против него будет возбуждено уголовное дело.

Сегодня на первом заседании специальной комиссии, посвященной данной проблеме, председатель и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что район села Барановка будет тщательно обследоваться.

«Будет проведена городом Сочи тотальная проверка данного населенного пункта на предмет наличия септиков и выявления мест несанкционированного сброса неочищенных стоков на рельеф и, естественно, договоров на утилизацию жидких отходов», — заявил Андрей Алексеенко.