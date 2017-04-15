Сегодня утром в Сочи горел хлебозавод (ВИДЕО)

В 05:55 15.04.2017г на телефон «01» Сочинского пожарно - спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на 4 этаже 4-х этажном производственном здании расположенном на территории хлебзавода по улице Гагарина.Уже в 05:56 на место выехали пожарные.По приезду пожарные обнаружили, что происходит горение кровли на площади 150 м.кв. К 7:21 пожарным удалось локализовать горение на 200 кв.м. и к девяти утра пожар был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.
Всего задействовано: 62 человека личного состава, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человек личного состава, 11 единиц техники.
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