Сегодня утром в Сочи горел хлебозавод (ВИДЕО)

Пострадавших нет
Сегодня утром в Сочи горел хлебозавод (ВИДЕО)
Видео Максим Донсков

Сегодня утром в Сочи горел хлебозавод
 
Пострадавших нет
 
В 05:55 15.04.2017г на телефон «01» Сочинского  пожарно - спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре  на 4 этаже 4-х этажном производственном здании расположенном на территории хлебзавода по улице Гагарина.Уже в 05:56 на место выехали пожарные.По приезду пожарные обнаружили, что происходит горение  кровли на площади 150 м.кв. К 7:21 пожарным удалось локализовать горение на 200 кв.м. и к девяти утра пожар был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.

Всего задействовано:  62 человека личного состава, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человек личного состава, 11 единиц техники. 

 

Теги: Сочи пожар хлебокомбинат