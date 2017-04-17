Пожар на хлебзаводе не повлиял на поставки хлеба в Сочи Горели чердачные помещения

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Как сообщает пресс-служба администрации города, перебоев с поставками хлебобулочных изделий не будет. Все потому что выгрузка хлеба из печи производится обычно по ночам и в эти выходные продукция была поставлена в магазины в полном объёме, успокаивает горожан генеральный директор ОАО «Сочинский Хлебокомбинат» Артем Глущенко. Уже сейчас на предприятии ведутся восстановительные работы, а к очередной выгрузке хлеба вся продукция будет готова.

Напомним, ранее Сочи-Экспресс сообщало о пожаре на хлебокомбинате. Площадь возгорания была более 150 кв.м., огнем были уничтожены помещения лаборатории и чердак. Расположенный под ним дрожжевой цех от огня не пострадал, сообщает газета Наш дом Сочи.