Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

В Сочи горожане отметили Пасху Христово Воскресение отметили во всех храмах курорта

Автор фото: пресс-служба администрации

Сочи стал одним из первых городов России, куда был доставлен благодатный огонь на чартере прямиком из Тель-Авива. Доставили огонь абхазские паломники, сообщает пресс-служба города.

- Для любого христианина очень почетно получить такую святыню. И нам вдвойне приятно, что наш город стал одним из первых, куда доставили благодатный огонь. Это подтверждение того, что Христос воскресает, спасает каждого человека. И этой радостью мы делимся сегодня со всеми. Эта частичка распространяется по всему миру, идет в дома верующих, - отметил иерей Артемий Яцкин.

Огонь, по традиции, будет поддерживаться в храмах вплоть до праздника Святой Троицы, который в этом году будет отмечаться 4 июня.