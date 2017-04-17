Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

В Сочи пьяный мужчина не мог выбраться из реки На помощь к отдыхающему отправились сочинские спасатели

Автор фото: VeniVidi.ru

Вчерашний праздник Великой Пасхи для всех закончился по-разному. Так, например, один приезжий мужчина оказался в русле реки Сочи (район переулка Речной) и никак не мог выбраться на берег.

На место происшествия выехали спасатели ЮРПСО. Благодаря альпинистскому снаряжению они переправили мужчину с «островка» на берег. Им оказался 41-летний приезжий из Ставропольского края. По словам очевидцев, от мужчины разило алкоголем. В медицинской помощи он не нуждался, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.