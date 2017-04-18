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Ради 30 тысяч и еды сочинец пошел на ограбление Молодой человек в полночь напал на магазин. Пострадавших нет

Автор фото: vyatka-grad.ru

По информации пресс-центра УВД по городу Сочи, что вчера в полночь в магазин поселка Дагомыс вошел молодой человек в маске и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы торговой точки около 30 тысяч рублей и продукты питания, после чего скрылся.

Однако вскоре при помощи сотрудников уголовнойго розыска, а также силами Росгвардии по подозрению в преступлении был задержан 20-летний ранее судимый житель Лазаревского района. Задержан по месту жительства.

Расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».