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Сочинского врача осудят за мошенничество на 1,2 млн рублей Также его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Автор фото: Minval.az

Исполняющему некогда обязанности главного врача МБУЗ города Сочи «Городская больница №8» теперь предстоит предстать перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации следствия, в течение двух лет, с марта 2014 года по март 2016 года, мужчина нанимал новых сотрудников в больницу, которые не выполняли свои должностные обязанности, но получали зарплату на банковские карты. Однако деньги до них также не доходили, так как подозреваемый снимал их дальше его кармана они не уходили. Таким образом больнице и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Краснодарского края был причинен материальный ущерб на сумму, превысившую 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствию удалось собрать все доказательства вины подозреваемого и теперь заведённое в отношении него уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.