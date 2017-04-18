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Будет ограничено движение прогулочных судов в Сочи На время проведения Кубка конфедераций для гражданских судов появятся запретные территории

Автор фото: kudago.com

По сообщению информагентства RNS, Минтранс РФ подготовил проект ведомственного акта об ограничении движения прогулочных и спортивных судов на территории прилегающей к Сочи, Москве, Санкт-Петербургу и Казани на период проведения Кубка конфедераций.

Запретными территориями для гражданских судов станут акватории морского порта Сочи, большого и пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также внутренние воды, входящие в границы Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Запрет на стоянку и передвижение будет действовать на маломерные, прогулочные и спортивные парусные суда до 4 июля.