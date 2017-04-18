Постановление уже подписано главой города

Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников

Популярное за неделю

Холодную воду могут перекрыть сегодня в центре Сочи В период с 22:00 по 11:00 следующего дня

Автор фото: ks.ua

Холодную воду могут перекрыть сегодня в центре Сочи

В период с 22:00 по 11:00 следующего дня

Как сообщает Сочи информбюро, связано такое отключение с плановыми работами специалистов "Сочиводоканала" на территории водозаборных сооружений.

В частности, отключение коснется абонентов по адресам: улица Гагарина — «Чешское пиво», ООО «Сочихлеб», «Стройсити», товарный двор, улица Виноградная — санаторий «Сочи», ж/д №2/3, переулки Рабочий, Хлебозаводской, улица Туапсинская, Невская, Параллельная, Одесская, Островского (высотки).