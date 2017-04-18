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Променад-концерты скоро будут радовать сочинцев Инструментальной музыкой будут радовать сочинцев и гостей города с мая

Автор фото: muzkarta.info

Променад-концерты скоро будут радовать сочинцев

Инструментальной музыкой будут радовать сочинцев и гостей города с мая

Ставшие уже традиционными "Курортные субботы" откроются в мае и продлятся вплоть до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации города. Играть будут артисты и творческие коллективы Сочинского филармонического объединения в четырех местах: на площади Музыки перед Органным залом, в открытом фойе Зимнего театра, на площадях у Центрального универмага, Южного мола и также у фонтана в парке «Ривьера» с 18 до 19 часов. Вход на мероприятия будет свободным.