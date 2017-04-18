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Владельцев гостиниц Сочи обяжут заняться безопасностью Объявлены новые требования к антитеррористической защищенности гостиниц

Автор фото: видеокамеры.com.ua

Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 14 апреля. В нем вводятся новые требования к безопасности гостиниц, а также возлагается ответственность за безопасность жителей на владельца гостевого дома.

Вводится категорийная классификация гостиниц с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов. Для присвоения той или иной категории гостинице будет создаваться специальная комиссия, к работе которой могут привлекаться по согласованию представители территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения гостиницы.

Теперь все гостиницы независимо от установленной категории опасности оборудуются: системами видеонаблюдения, экстренного оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, охранного освещения, пожарной безопасности, средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции), информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиницы.

Также вводится новый документ - паспорт безопасности, который необходимо заполнять и актуализировать каждые пять лет.

"Паспорт безопасности гостиницы составляется в 3 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа безопасности и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения гостиницы и утверждается ответственным лицом." - говорится в постановлении.

Полный текст документа на сайте правительства по ссылке