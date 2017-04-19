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С сегодняшнего вечера центр Сочи останется без воды Плановые работы на водоводе оставят на ночь без воды жителей Центрального района

Автор фото: M24.ru

Сегодня, 18 апреля, в 22:00 начнутся работы на территории водозаборных сооружений по ул. Гагарина 73. В связи с этим ресторан «Чешское пиво», ООО «Сочихлеб», «Стройсити», товарный двор; ул. Виноградная сан «Сочи», жители ж\д № 2\3, переулков Рабочий, Хлебозаводской и улиц Туапсинская, Невская, Параллельная, Одесская, Островского (высотки) останутся без водоснабжения.

Закончить работы на водоводе планируется к 11:00 19 апреля, сообщают в пресс-службе ООО «Сочиводоканал».