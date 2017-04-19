Возможен серьезный приток отдыхающих на границе в связи с Пасхой

Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

За пост в соцсети сочинца будут судить Пост экстремистской направленности 20-летний сочинец опубликовал еще в 2015 году

Автор фото: tulapressa.ru

Как сообщает СУ СКР Краснодарского края, завершилось расследование дела 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, молодой человек в 2015 году разместил в соцсети пост с текстом и картинкой под "фейковым" аккаунтом. После проведения лингвистической экспертизы материал был признан экстремистским. Ввиду того, что материал был размещен в открытом источнике, доступ к его просмотру имелся у неограниченного круга лиц.

Следствием собрана достаточная доказательная база и направлена в суд на рассмотрение.