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Сочинский государственный университет вошёл в число опорных вузов России А это значит, что он получит дополнительное финансирование

Автор фото: "ДОСААФ" в Сочи

Сегодня стало известно количество победителей конкурса опорных вузов РФ 2017. Сочинский госуниверситет стал одним из 22 университетов, удостоившихся победы.

Все победители разделились на две группы. В первую вошли 8 университетов, которым выделят дополнительное финансирование из федерального бюджета. Остальные 14, в том числе и госуниверситет Сочи, получат финансы из региональных бюджетов.

"Таким образом, в России уже определены 33 опорных университета: к 11 действующим, добавилось 22 победителя второй конкурсной волны", - приводит цитату из пресс-релиза Минобрнауки РФ "Интерфакс". Всего в министерство поступило 80 заявок от региональных вузов, каждую из них оценивал специально созданный при Минобрнауки совет.