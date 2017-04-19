Пополнение в семье чемпионов Сочи У чемпионки мира в тройном прыжке Екатерины Коневой родилась дочь София

Автор фото: rsport.ru

В сочинском перинатальном центре в понедельник, 17 апреля, родила дочь чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева. Вес девочки – 2850 г, рост – 50 см, сообщают в Сочи информбюро.

«Последние три месяца беременности для меня были очень тяжелыми. Я так плохо себя чувствовала, что даже не смогла прилететь на свадьбу к своей подруге Марии Кучиной. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году я сильно отравилась, и несмотря на лечение, до сих пор испытываю проблемы с желудком, а на фоне беременности ситуация только усугубилась. Но я не сдаюсь и жду рождения нашей доченьки, которую мы с мужем решили назвать Софией. Мы уже все купили для нее: и коляску и кроватку и много красивых и нужных вещей. Мне сейчас очень помогают мои родители, которые прилетели к нам в начале апреля вместе с собакой, совсем скоро прибудут и родители Сергея, которые тоже очень хотят увидеть внучку и оказать любую помощь. Так что вот таким большим и дружным коллективом мы будем все вместе растить нашу девочку», — цитирует спортсменку официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, с представителем которой Конева пообщалась еще до родов.