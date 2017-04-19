На самом деле отдых в Сочи подорожает не на 30% Ассоциация туроператоров опровергла информацию о 30% удорожании отдыха в сезон

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Рост цен на отели в Сочи останется в пределах 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее в группе СМИ, в том числе и в Сочи Экспресс, были сделаны публикации на тему увеличения стоимости отелей на летний сезон 2017 года до 30%, при этом рост цен называли одним из самых значительных по стране. Данные были предоставлены сервисом Trivago и сулили повышение цен на путевки в отели до 28%. Однако ряд туроператоров опровергает эти данные и называет куда более лояльные 15%. Такие данные озвучили представители туристических компаний TUI, «Мультитур», Coral Travel и Национального туроператора АЛЕАН.

Как правило, процент повышения цены напрямую зависит от статуса гостиницы. Так в объектах размещения премиум класса цена вырастет не выше 5%, "четырехзвездочные" отели обещают прирост стоимости в 10%, "трёхзвёздочные" - 15%.