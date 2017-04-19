В сочинском СИЗО отметили Пасху (ФОТО) Заключённых накормили куличами и яйцами





В этом году Пасху отмечали не только на улицах Сочи, но и в изоляторе временного содержания. Совместными усилиями общественная организация «Милосердие - судимым» и Общественный Совет городской полиции провели мероприятие для граждан, временно лишившихся свободы. Целью этого мероприятия стала социальная реабилитация правонарушителей, приобщение к гражданским ценностям и нормам отношений посредством изучения основ православной духовной культуры, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.

Те, кто сейчас содержатся в изоляторе временного содержания, получили на праздник свою порцию куличей и крашеных яиц. Теперь акцию планируют сделать ежегодной, с расчётом на то, что это может стать ещё одним инструментом перевоспитания, а также поможет заключённым на пути духовного возрождения.