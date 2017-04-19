Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

В Сочи объявлено штормовое предупреждение Ожидается сильный ветер

Автор фото: Собака.ru

Погода в Сочи не перестаёт удивлять горожан. Ещё вчера весь день светило солнце, температура воздуха поднялась выше 20 градусов тепла, а уже сегодня мы наблюдаем совсем другую картину за окном.

По прогнозу ФГБУ СЦГМС ЧАМ сегодня на курорте порывистый ветер усилится до 17 м/с. В предгорной зоне - до 13 м/с. Дождь будет идти на протяжении всего дня. Местами можно будет застать грозу. В горных районах - туман.

Просьба ко всем гостям и жителям Сочи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить с мобильных телефонов по номеру 010, сообщает пресс-служба администрации города.