Закон о защите чувств всех граждан вскоре увидит свет Музеи, театры и прочие культурные пространства оградят от скандальных выходок агрессивной общественности

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Как пишут "Известия", общественная палата РФ утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Это значит, что теперь в дополнение к закону "О защите чувств верующих" появится его собрат, который охватывает всех остальных граждан, объединенных светскими убеждениями. Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях.

«Санкции связаны с субъективной стороной деяния и соответственно ведут к спорам относительно того, являлось ли совершенное деяние реальным оскорблением или может быть отнесено к вполне допустимым действиям, связанным, например, с художественным творчеством», — поясняется в концепции закона.

Документ обозначает музеи и прочие общественно-культурные пространства в отдельную группу — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство, а проще говоря — в музей, театр или выставочный зал — их хозяева могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства. «Основным критерием нарушения законодательства является объективно фиксируемый факт нарушения заранее установленных требований, о наличии которых были заранее информированы все потенциальные посетители соответствующих пространств», — говорится в документе.

— Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, — прокомментировал «Известиям» председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. — Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил. Люди могут сказать: «А это у нас мастерская. И никакие посторонние сюда влезать не должны. Это не общественное место, и мы организуем показ только для тех, кого мы зовем». Художник говорит: «Это мое пространство, туда не лезьте». Или исполняют Реквием Верди. Люди глубоко переживают. В этот момент звучит мелодия мобильного телефона «Мурка». Сотни людей психологически травмированы, а некоторые, особо чувствительные, которые привыкли, что филармония — это святыня, начинают нервничать, у них чуть ли не инфаркт.