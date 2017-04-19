Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Ночью в Керченском проливе затонуло судно 12-тонный сухогруз Герои Арсенала потерпел крушение в Черном море

Автор фото: life.ru

По материалам пресс-релиза СУ на транспорте СК РФ, в ночь 19 апреля в 3:30 утра стало известно о терпящем бедствие судне. Им оказался 12-тонный сухогруз "Герои Арсенала", шедший под флагом Панамы с 12 членами экипажа на борту. Борт шел из порта Азов Ростовской области в Турцию, в грузовых трюмах перевозили зерно.

На данный момент работниками МЧС проводятся спасательные операции, уже удалось спасти несколько членов экипажа. Причина крушения пока не установлена, следствие продолжается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта".

