Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Сразу во всех районах Сочи отключат свет Плановые ремонтные работы электрооборудования оставят многих сочинцев без света

Автор фото: http://primechaniya.ru

Сегодня, 19 апреля, с 08:00 до 17:00 без электричества останутся:

- Сухумское шоссе (частично), в том числе филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»; в селе Краевско-Армянское с/т «Родник» «ДИС-АЛЬТ»

- в поселке Лоо ул.Таллинская, ул.Декабристов, ул.Бризовая, ул.Мартовская, ул.Таганрогская, ул.Пограничная, ул.Связная, ул.Разина, ул.Азовская, ул.Прохладная, ул.Жигулевская, ж/д больница

- в поселке Ваваровка ул.Липовая, ул.Фельдшерская, переулок Тепличный, ул.Братьев Аракелян, с/т «Надежда», с/о «Ставрополье»

- в селе Черешня ул.Подольская, ул.Выселковская, ул.Гранатовая, ул.Заря, ул.Темрюкская, ул.Терновая, ул.Куликовская, переулок Яблочный, ул.Пермская, ул.Владимировская (частично)

- ул.Альпийская №90/4, ул.Пионерская №№100-140, ул.Кошевого №№ 1 – 21; ул.Горького №№ 87, 87/1, 87/5 ЖК «Парк Горького»

С 09:00 до 15:00 свет отключат в гостинице на ул. Пирогова №10.