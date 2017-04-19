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В Сочи перекроют дороги И усилят работу эвакуаторов

Автор фото: Сочи Экспресс

1 мая в связи с праздничным шествием, посвящённым Празднику Весны и Труда в России, несколько центральных улиц Сочи будут перекрыты для автотранспорта. Водителям придётся объезжать их по улице Яна Фабрициуса.

Ставшее уже традиционным шествие начнётся в 10:00 от площади Зимнего Театра, по ул. Театральная, Курортному Проспекту, улицам Поярко, Несербская, Приморская и завершится в 13:00 на площади Южного мола Сочинского морского торгового порта, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. Список улиц, движение на которых будет временно ограничено:

- на участке улицы Театральная от Зимнего Театра до пересечения с Курортным Проспектом;

- от пересечения с улицей Театральная до пересечения с ул. Воровского (федеральный участок дороги, движение автотранспорта рекомендовано ограничить ФКУ «Управление Федеральный автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства»).

- улице Поярко;

- улице Несербская от пересечения с улицей Поярко до пересечения с улицей Войкова;

- улице Приморская от пересечения с улицей Войкова до площади Южного Мола;

- ул. Кооперативной;

- переулке Электрическом;

- ул. Москвина;

- ул. Орджоникидзе;

- участке от начала ул. Соколова до пересечения с Курортным Проспектом, а также выезде с ул. Соколова на Курортный Проспект по направлению со сторону ул. Нагорная;

- выезде с ул. Первомайская на Курортный Проспект;

- участке Морского переулка до пересечения с ул. Орджоникидзе, а также выезде с Морского переулка на Курортный Проспект;

- участке ул. Войкого от пересечения с ул. Несербская до Курортного Проспекта.