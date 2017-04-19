В Сочи перекроют дороги
1 мая в связи с праздничным шествием, посвящённым Празднику Весны и Труда в России, несколько центральных улиц Сочи будут перекрыты для автотранспорта. Водителям придётся объезжать их по улице Яна Фабрициуса.
Ставшее уже традиционным шествие начнётся в 10:00 от площади Зимнего Театра, по ул. Театральная, Курортному Проспекту, улицам Поярко, Несербская, Приморская и завершится в 13:00 на площади Южного мола Сочинского морского торгового порта, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. Список улиц, движение на которых будет временно ограничено:
- на участке улицы Театральная от Зимнего Театра до пересечения с Курортным Проспектом;
- от пересечения с улицей Театральная до пересечения с ул. Воровского (федеральный участок дороги, движение автотранспорта рекомендовано ограничить ФКУ «Управление Федеральный автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства»).
- улице Поярко;
- улице Несербская от пересечения с улицей Поярко до пересечения с улицей Войкова;
- улице Приморская от пересечения с улицей Войкова до площади Южного Мола;
- ул. Кооперативной;
- переулке Электрическом;
- ул. Москвина;
- ул. Орджоникидзе;
- участке от начала ул. Соколова до пересечения с Курортным Проспектом, а также выезде с ул. Соколова на Курортный Проспект по направлению со сторону ул. Нагорная;
- выезде с ул. Первомайская на Курортный Проспект;
- участке Морского переулка до пересечения с ул. Орджоникидзе, а также выезде с Морского переулка на Курортный Проспект;
- участке ул. Войкого от пересечения с ул. Несербская до Курортного Проспекта.