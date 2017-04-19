Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Еще один пожар разгорелся на Перелётной в Сочи (ВИДЕО) Никто не пострадал, соседи подозревают, что это был поджог

Автор фото: из Twitter

Бараки на Перелетной в районе Олимпийского парка горят с завидной периодичностью: этот уже третий по счету случай на этой улице за последние два года. Барак был давно расселен, поэтому пострадавших не оказалось. По сообщению пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре пришло в 5:30 19 апреля. К моменту приезда пожарных огнем уже было охвачено 180 квадратных метров площади, локализовать пожар удалось в 7:08.

Местные жители придерживаются версии об умышленном поджоге, и что конечная цель злоумышленников это получение ценной земли в Олимпийском парке под строительство. Истинные причины поджога выясняются.