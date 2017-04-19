Очевидцы в соцсетях утверждают, что видели еще одну трубу в море

Спасателям удалось найти одного пострадавшего в крушении судна "Герои Арсенала" В чёрном море продолжаются поиски экипажа сухогруза





Напоминаем, что сегодня ночью в Керченском проливе в 14 морских милях от берега потерпел крушение 12-тонный сухогруз "Герои Арсенала". В 3:30 утра с их судна поступил сигнал «SOS».

На помощь к пострадавшим отправились сотрудники МЧС России по республике Крым. Пока им удалось найти и поднять на борт одного члена экипажа. Поиски осложняются плохими погодными условиями. Пострадавший был с признаками сильного переохлаждения. Ему оказали первую помощь.

На помощь к спасателям уже вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России. Всего в поисково-спасательной операции задействовано 49 человек личного состава, 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.