Граждан из Средней Азии, проживающих в Сочи, начали отправлять на Родину Покинуть курорт пришлось уже 30 приезжим

Автор фото: Планета Сочи

Вопрос о проживании иностранных граждан в Сочи встаёт не впервые. И в этот раз тем, кто проживал на территории курорта, нарушая российское законодательство, пришлось вынужденно покинуть Олимпийскую столицу и вернуться на Родину.

Возвращение домой коснулось тех граждан, которые жили и работали неподалёку от границы с Абхазией, не имея пропуска в пограничную зону. В начале их всех привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 1.000 рублей, а потом и вовсе департировали.

Это не первые иностранцы, которые уехали из Сочи. С начала года было выявлено порядка 350 нарушителей, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.