Закон Яровой о "группах смерти" приняли в первом чтении Создателям групп теперь будет вменяться уголовная ответственность

Автор фото: Газета.ру

В первом же чтении была принята инициатива, касающаяся ужесточения мер за создание так называемых "групп смерти" в соцсетях, где детей и подростков неявными способами склоняли к суициду. Новая статья звучит следующим образом: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

При этом срок за склонение к самоубийству предлагается назначать до 2 лет, за содействие - до 3 лет. Если же на жертву влияют через Интернет, либо если подвергаемые это дети или беременные - срок наказания увеличится до 4 лет. Если самоубийство произошло, срок за склонение увеличится до 5 лет, если суицид совершил ребенок или беременная - до 7 лет.

Кроме того вводится и пункт о вовлечении в "игры смерти" - за доказанный факт вовлечения предлагают наказывать штрафом в 80 тысяч рублей, либо годом тюрьмы. Автором законопректа является небезызвестная вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.