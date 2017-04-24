Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Сочинцам рассказали о простом способе экономии на квартплате Объяснена разница между ценой в квитанции и тем, сколько реально было использовано электричества

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Как сообщает пресс-служба ОАО «Кубаньэнергосбыт», сэкономить можно, если подавать данные по счетчикам в даты с 23 по 25 числа включительно. Однако у пользователя возникает резонный вопрос: почему именно в эти даты, если по договору можно сдавать показвания счётчиков до 10 следующего месяца?

Многие замечали, что иногда сумма в квитанции за оплату электричества не вяжется с цифрами на домашнем счетчике. В пресс-службе пояснили, что все дело в единой дате снятия показателей общедомовых счетчиков по всему городу. Каждый такой счетчик учитывает общие данные потребления электричества по всему многоквартирному дому. И для корректного определения объема электроэнергии, важно в этот же период точно определить объем ресурса, потребленного жильцами. Например, если вы передадите показания на две недели раньше (при оплате счета за предыдущий месяц - прим. ред.), всё, что "нагорело" у вас дома с 10 по 23 число, исказит расчет стоимости объема электроэнергии на ОДН (общедомовые нужды - прим. ред.) в большую сторону, объясняют в ОАО «Кубаньэнергосбыт». Иными словами, в случае сдачи показаний за электричество в период с 23 по 25 число вы будете платить максимально точную сумму за потребленную электроэнергию.

Для передачи данных приборов учета специалисты "Кубаньэнергосбыт" рекомендуют пользоваться официальным сайтом kuban.tns-e.ru. Для этого вам понадобится только мобильный телефон и доступ в Интернет.